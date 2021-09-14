Европа хочет собственную армию, чтобы противостоять России

Призрак русского военного вмешательства давно бродит по Европе. В Москве эпизодически призывают европейцев перестать культивировать фантом российской угрозы, но тщетно. Сегодня в ЕС говорят о создании общеевропейской армии, правда, эксперты утверждают, что у нее будет множество слабых мест, и самая большая проблема - политика.

National Interest пишет, что для борьбы с крупным высокотехнологичным противником, например Россией, потребуются дивизии и бригады, поддерживаемые специализированными системами - прикрытие с воздуха, воздушный транспорт, радиоэлектронные средства, разведка и многое другое. Шарль де Голль однажды задался ставшим знаменитым вопросом: ”Как можно управлять страной, у которой 246 разных сортов сыра?” Он вполне мог спросить, как можно командовать армией, состоящей из 28 стран с 24 официальными языками.

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал ажиотаж, призвав к созданию европейской армии для защиты Европы от России без необходимости полагаться на Соединенные Штаты. Хотя в своей время президент США Дональд Трамп поставил под сомнение необходимость НАТО и обвинил европейских союзников в ослаблении американской обороны, он ответил на идею защиты Европы своими силами, вспомнив поражение Франции в 1940 году. Франция могла бы с таким же успехом припомнить Перл-Харбор. Но если отбросить в сторону похвальбу военной доблестью, есть веские причины сомневаться в жизнеспособности европейской армии. ”Лучше сражаться с коалицией, чем быть ее частью”, - сказал Наполеон Бонапарт, приводивший французскую армии к победе над многочисленными коалициями на протяжении почти двух десятилетий. Наполеон знал, что союз силен настолько, насколько крепко его самое слабое звено.

У потенциальной общеевропейской армии будет множество слабых мест, но самая большая проблема - политика. Европейский Союз - это скорее экономический блок, к тому же Брексит и популистские движения не сулят ничего хорошего для континентальной интеграции. Британские официальные лица уже отвергли идею создания армии ЕС как подрывающую и дублирующую НАТО.

Кто же будет принимать решение об отправке европейской армии на войну? Если речь о Европейском союзе, нужно ли единогласное решение всех стран ЕС, как сейчас, чтобы принять новую страну в блок? У Норвегии и Греции разные представления о том, за что стоит бороться. Если это неполитический орган, как, например, гражданская служба ЕС, будут жалобы на то, что неизбираемые бюрократы принимают решения о войне и мире. Если европейская армия будет состоять в основном из военнослужащих Франции и Германии, то насколько она европейская?

Союз Америки и Великобритании во время Второй мировой войны омрачался серьезными разногласиями по поводу стратегии. Одна из причин, по которой блок НАТО просуществовал 70 лет, заключается в том, что альянс не ввязывался в крупные военные конфликты. Невозможно представить, что было бы, если США пытались бы принудить НАТО к вмешательству во Вьетнамскую войну.

Гордость и история подталкивает европейские страны к сохранению своих национальных армий, что оставляет меньше ресурсов для панъевропейского войска. С точки зрения ресурсов, учитывая, что только 4 из 29 членов НАТО достигли порогового уровня расходов в 2% от своего ВВП на оборону (на США приходится 70% расходов НАТО), неужели общеевропейские силы будут лучше финансироваться? У Европы достаточно проблем с поддержанием имеющихся у нее вооруженных сил, например, большинство передовых немецких истребителей ”Тайфун” непригодны для полетов.

По иронии судьбы, военные вызовы европейцев не настолько сложны, как политические. Многое будет зависеть от того, для чего будут использоваться европейские силы. Европа на протяжении многих лет прилагала усилия для военной интеграции. В 1989 году была создана совместная франко-германская бригада, в состав которой вошли военнослужащие обеих стран. В 2017 году Франция предложила Европейскую инициативу вмешательства для развития военного сотрудничества. Однако одно дело создать небольшую силу, которую можно использовать в миротворческих и гуманитарных операциях а другое – целую армию. Европа как единая держава огромна - объединенная экономика ЕС является второй по величине в мире, но без политической интеграции Европа не может использовать военную мощь, эквивалентную своей экономической силе. Когда-нибудь европейская армия, возможно, будет сформирована, как фондю из 246 видов сыра. Но пока Европа - это шведский стол из отдельных блюд.