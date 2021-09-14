В Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Очередная, 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке. Председателем органа стал представитель Мальдив Абдулла Шахид, Совбез международной организации возглавляет в этом месяце Ирландия.

В начале сессии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и новый председатель Генассамблеи.

Гутерриш призвал мировое сообщество объединиться перед лицом новых вызовов, таких как климатические изменения, усугубление бедности и неравенства и пандемия коронавируса, доступ к вакцинам против которого также есть далеко не у всех.

"Эти вызовы порождены не природой, а человеком. Экономическими системами, которые нацелены против бедных и самых уязвимых", - цитирует генсека ООН ТАСС.

Тем не менее, подчеркнул он, с этими вызовами можно справиться сообща, объединившись вокруг духа мультилатерализма, прекратив войны и конфликты.

Абдулла Шахид в своем выступлении заявил, что первоочередное внимание он будет уделять ликвидации неравенства при распределении вакцин от коронавируса. "Я сосредоточен на всеобщей вакцинации в рамках восстановления мира от COVID-19. Мы просто обязаны закрыть вакцинационный разрыв", - отметил он.

Кроме того, он пообещал провести в октябре мероприятие высокого уровня по вопросам изменения климата, оно пройдет в преддверии климатической конференции COP-26.

Первые заседания Генеральной Ассамблеи ООН, запланированные на эту неделю, будут носить формальный характер: их участники согласуют повестку дня и новый состав рабочих органов. Неделя высокого уровня ГА ООН стартует 21 сентября: к этому времени в Нью-Йорк приедут лидеры ряда стран, главы правительств и министры.