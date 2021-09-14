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Стражи порядка избили мужчину в Андижане, открыто уголовное дело

Стражи порядка избили мужчину в Андижане, открыто уголовное дело

Сотрудники органов внутренних дел нанесли побои мужчине в Андижане, соответствующее видео распространилось в интернете и вызвало широкий резонанс.

В Генпрокуратуре Узбекистана прокомментировали произошедшее.

В заявлении надзорного ведомства сказано, что ЧП случилось сегодня, дело взято на контроль Андижанской областной прокуратурой, передает Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, идет следствие.

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Вестник Кавказа

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