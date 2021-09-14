Дети, эвакуированные из детсада в Минводах из-за удушья, чувствуют себя хорошо

Все воспитанники детсада "Звездочка" в Минводах, эвакуированные сегодня из здания из-за удушья и кашля, в данный момент чувствуют себя хорошо, рассказал помощник министра здравоохранения Ставропольского края Алексей Кузнецов.

Ранее стало известно, что свыше 57 детей и 14 взрослых пришлось эвакуировать после появления сильного кашля и удушья.

"Все воспитанники детского сада "Звездочка" осмотрены медиками и чувствуют себя хорошо. Жалоб нет, все дома", - цитирует Кузнецова ТАСС.

Работники аварийной службы проверили здание с помощью специального прибора, угарного газа там не обнаружено. Сейчас выясняются причины ЧП.