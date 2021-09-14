Генсек ООН может принять участие в саммите по борьбе с пандемией коронавируса

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш может принять участие в саммите по борьбе с пандемией коронавируса в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи.

"Конечно, мы поддерживаем контакты с нашими друзьями в Вашингтоне. Но у меня нет подтверждения относительно окончательной программы генерального секретаря на следующую неделю", - сказал Дюжаррик.

При этом он выразил уверенность в том, что Гутерриш так или иначе будет участвовать в саммите.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что встреча на высшем уровне, инициируемая США, пройдет в виртуальном формате 22 сентября.