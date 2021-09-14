Премьер-министр Израиля отверг идею о встрече с палестинским лидером

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не собирается встречаться с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Об этом он заявил в интервью израильской государственной радиостанции Kan.

"Я не вижу никакой логики в том, чтобы встречаться с тем, кто выдвигает обвинения в военных преступлениях против солдат Армии обороны Израиля в суде в Гааге и в то же время выплачивает пособия террористам. Я не вижу смысла встречаться с ним", - поведал глава правительства

Он также отметил, что считает идею создания палестинского государства ошибочной. "Я против палестинского государства. По моему мнению, это было бы ужасной ошибкой, я делать подобное (признавать палестинское государство - прим. ред.) не буду", - цитирует Беннета ТАСС.