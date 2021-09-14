Эрдоган заявил о зарождении могучей Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе своего выступления в Президентском комплексе в Анкаре, что на горизонте виднеется силуэт великой и могучей Турции.

"Когда мы говорим, что превратим Турцию в одну из 10 крупнейших экономик мира, мы говорим это не только для той или иной категории людей, а для всех граждан страны - от рабочих до государственных служащих, от ремесленников до пенсионеров", - отметил турецкий лидер.

По его словам, по мере того, как Турция развивается и усиливается, будет расти и уровень благосостояния граждан страны. "На горизонте виднеется силуэт великой и могучей Турции. Пока мы, как нация, твердо защищаем наше единство, равенство и братство, никто не может помешать нам достичь этой цели", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Глава государства подчеркнул, что Турция в настоящее время находится на пороге периода, когда она, с одной стороны, восполняет свои многовековые потери, а с другой – с уверенностью смотрим в светлое будущее. "Ни у кого не должно быть сомнений, что мы оставим нашим детям страну, о которой грезили, если продолжим нынешний процесс, символом которого являются "Цели на 2023 год"", - обратил внимание президент Турции.