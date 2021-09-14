Новые небоевые потери: тело контрактника обнаружено в воинской части в Армении

Сержант-контрактник был найден мертвым в мастерской военного городка в одной из воинских частей Армении, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета РА.

Тело мужчины - командира эвакуационного отряда - было обнаружено сегодня в районе 14:00 (13:00 мск), уточняет Sputnik Армения.

В данный момент готовятся материалы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По данным Shamshyan.com, погибший - 44-летний житель Арагацотнской области.