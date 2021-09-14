В МИД РФ поведали о подготовке к новым переговорам с США по стратегической стабильности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ рассчитывает на то, новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности не превратится в "диалог ради диалога".

"Мы надеемся, что это не будет диалог ради диалога, а приведет к формулированию целей, которых мы будем стремиться достичь в рамках нашей работы", - сказал он в интервью телеканалу RT Arabic.

Напомним, ранее источник сообщил, что второй раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности состоится в Женеве 30 сентября.