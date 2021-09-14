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Турецкий президент принял главу Минобороны Азербайджана

Турецкий президент принял главу Минобороны Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел встречу с главой Минобороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, такое сообщение распространила пресс-служба администрации главы государства.

Турецкий лидер принял также первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба генерал-лейтенанта Керима Велиева.

Во встрече участвовал и глава министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар.

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Вестник Кавказа

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