В Европарламенте призвали Саакашвили не накалять политическую ситуацию в Грузии

Депутат Европарламента Марина Кальюранд призвала лидера партии "Единое национальное движение", бывшего президента страны Михаила Саакашвили не накалять политическую ситуацию. Об этом она заявила после встречи с экс-главой государства.

"Я призвала Михаила Саакашвили, как и всех грузинских политиков, не обострять поляризацию, не накалять политическую ситуацию, очень внимательно продумать все шаги, которые он собирается предпринять", - цитирует Кальюранд "Грузия Online".

Она также отметила, что основной темой встречи были предстоящие выборы в органы местного самоуправления в Грузии, которые пройдут 2 октября.

"Что касается приезда Саакашвили в Грузию, мы обсуждали этот вопрос. Саакашвили известен в Грузии, некоторые его любят, некоторые ненавидят, но он хорошо известная фигура и может влиять на политические процессы и за пределами страны. Решение должен принять он сам", - поведала депутат Европарламента.

"Наш призыв - не создавать дополнительной поляризации или дополнительных проблем, потому что сейчас и так сложный период, кроме того, впереди выборы. Я не нахожусь в той позиции, чтобы рекомендовать уму ехать или не ехать", - заключила Кальюранд.

Напомним, 6 сентября Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, назначенным на 2 октября. "Впервые за все эти годы я сказал, что приезжаю независимо от последствий. Кому как нравится, не нравится и кто чем мне угрожает... Впервые в жизни я сказал, что теперь уже наступила та грань, за которой мы теряем свою родину. В предыдущие годы все шло к тому, но это была не такая критическая ситуация", - сказал экс-глава государства, подчеркнув, что сейчас ситуация настолько тяжела, что больше нет времени для условностей.