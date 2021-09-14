"Россия" впервые продолжит летать из Санкт-Петербурга в Геленджик зимой

Авиакомпания "Россия" впервые решила сохранить в осенне-зимнем расписании прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Геленджиком.

Рейсы будут выполняться с 31 октября по 25 марта, информирует пресс-служба аэропорта Геленджика. Самолеты будут курсировать по средам, пятницам и воскресеньям в дневное время. Время в пути около трех часов. Маршрут обслуживают лайнеры Airbus A319.

"Сейчас мы продолжаем формировать осенне-зимнее расписание полетов, по предварительным данным оно будет значительно шире, чем в сезоне 20-21, и достигнет своих максимальных значений за весь период работы аэропорта. Мы рады, что перевозчики фиксируют рост интереса и спрос на круглогодичные перелеты на курорт", - поделился гендиректор компании "Аэропорт Геленджик" Иван Таранченко.