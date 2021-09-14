В Израиле сообщили, когда смогут принять российских туристов

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов сообщил о том, что первые группы туристов из России смогут посетить страну в октябре.

"Мы рассматриваем сейчас возможность начинать возобновлять туризм с Российской Федерацией в октябре, начинать потихонечку с групп. Мы настраиваем сейчас механизм, как правильно это сделать, чтобы не подвергать опасности и самих туристов, и граждан Израиля в плане распространения вируса", - сказал он.

По словам министра, для въезда в страну туристу потребуется отрицательный ПЦР-тест и серологический тест на антитела, передает РИА Новости.