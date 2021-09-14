Apple представила новый iPhone 13

Компания Apple на своей ежегодной осенней презентации показала новые модели iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

Новые модели внешне практически ничем не отличаются от iPhone 12. Одним из главных нововведений в дизайне смартфонов стала уменьшенный экранный вырез. Сенсоры FaceID также уменьшились, а динамик вынесен под стык стекла и алюминиевой рамки. iPhone 13 будет выпускаться в синем, розовом, красном, белом и черном цветах.

Новые девайсы работают с процессором Apple A15 Bionic, что повысит производительность и экономичность батареи. Они также оснащены OLED-дисплеем собственного производства Apple, который на 20% ярче предыдущего поколения. iPhone 13 и 13 mini получили новую широкоугольную камеру, но разрешение осталось прошлое - 12 Мп.

Важным нововведением стало увеличение минимальной планки памяти в младших моделях. Теперь она составляет 128 гигабайт вместо прежних 64. Впервые появится версия с накопителем 1 ТБ.

Новые iPhone получили увеличенные батарейки - Apple обещает в среднем прибавку автономности в 1,5-2 часа. Зарядок в комплекте не будет.

Минимальная стоимость в США с $699 долларов (около 51 тыс рублей) за базовую версию iPhone 13 mini. Наиболее дорогим станет iPhone 13 Pro Max, базовая версия которого обойдется в $1099 долларов (80 тыс рублей), передает РИА Новости.