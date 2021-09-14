Задержан подозреваемый в убийстве и ранении резервистов в Армении

Сослуживец погибшего накануне военнослужащего-резервиста задержан в Армении, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

Накануне в 22:00 (21:00 мск), "на боевой позиции", получил оказавшееся смертельным огнестрельное ранение сержант запаса М.О. 1978 г.р.

По предварительным сведениям, ЧП случилось в результате нарушения правил организации боевой службы в ходе дежурства в одной из воинских частей, передает Sputnik Армения.

По факту нанесения летального огнестрельного ранения одному солдату, а также огнестрельного ранения другому военному, был задержан их сослуживец. Открыто уголовное дело по ч.3 ст.365 (нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы) УК Армении. Идет предварительное следствие.

Напомним, 25 августа в Армении начались трехмесячные военно-тренировочные сборы для резервистов, которые 10 сентября отправились на боевые позиции.