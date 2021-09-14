Казахстан нарастил производство сельхозпродукции

Больше сельскохозяйственной продукции стали производить в Казахстане, сообщил министр национальной экономики республики Асет Иргалиев.

"В сельском хозяйстве рост составил 2%. В 14 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший рост показала Акмолинская, Павлодарская и Карагандинская области", - рассказал Иргалиев на заседании правительства.

Он подчеркнул, что важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. По словам министра, за отчетный период инвестиции выросли в сельском хозяйстве на 43,2%.