В МИД России дали оценку ситуации в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация в Афганистане в корне изменилась.

"Наша задача - проводить взвешенную политику, которая будет отражать наши интересы. Среди них - обеспечение безопасности наших границ и границ наших союзников в Центральной Азии и региона в целом", - сказал он в интервью телеканалу RT Arabic.

По словам Рябкова, РФ находится в диалоге с США по развитию ситуации в Афганистане. При этом он подчеркнул, что российская сторона не прерывала диалога с "Талибаном" (запрещено в России). "Однако то, что будет в будущем - это другой вопрос. Мы обсуждаем это со всеми заинтересованными сторонами, в том числе американцами", - цитирует замминистра ТАСС.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.