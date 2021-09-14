Тюркский совет назовут по-новому

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) получит новое название, об этом рассказал заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым.

Она отметил, что на саммите совета в следующем месяце председательство перейдет к Турции, а Туркменистан станет его полноправным членом, наряду с Турцией, Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном.

"В то же время сам Совет будет переименован в "Организацию тюркских государств", - приводит слова Йылдырыма Sputnik Азербайджан.