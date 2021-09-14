Торжественный прием Российского еврейского конгресса в Москве

Вчера в Москве в Мемориальной синагоге на Поклонной горе состоялся торжественный прием Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК). На приеме был вручен специальный памятный знак "Тикун Олам". Он был учрежден как знак признательности членам Общественного совета РЕК, внесшим наибольший вклад в благотворительную деятельность организации за прошедший год.

"Это уже второй прием Общественного совета Российского еврейского конгресса. Первый был в прошлом году. Мы пытаемся создать традицию. Мы второй раз в этом году будем награждать наших волонтеров, которые являются членами Общественного совета, почетными памятными знаками", - заявил президент еврейского конгресса Юрий Каннер.

По его словам, "самым известным волонтером был лидер советского государства в первые его годы, Владимир Ленин, который всем запомнился бревном, которое нес по Красной площади". "Мы нашли это бревно, разрезали его, и нам на много-много лет хватит дарить нашим волонтерам кусочки от знаменитейшего бревна", - сказал Каннер.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства, журналисты, научные и общественные деятели.

Актер и телеведущий Леонид Каневский рассказал "Вестнику Кавказа": "Она оказывает помощь местным общинам и организует мероприятия, действует благотворительный фонд".

Прошедший вечер стал вдвойне праздничным: он был приурочен к Рош ха-Шана - Новому году по еврейскому календарю. Торжественный прием завершился концертной программой.