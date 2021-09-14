В Минздраве рассказали, каким запасом вакцины от COVID-19 обладает Россия

Запасы вакцины против коронавируса COVID-19 в каждом регионе России составляют около одного месяца. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Вакцинация сегодня показывает эффективность в профилактике заболевания, в редких случаях, если человек даже сталкивается с инфекцией, то заболевание протекает без тяжелых осложнений", - уточнил Мурашко.

По словам главы Минздрава, проблем с записью на вакцинацию против COVID-19 нет. По всей стране с учетом выездных бригад работают практически 12 тыс пунктов вакцинации, добавил министр.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 7 176 085 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 418 033 жителя страны, умерли – 194 249.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 225 млн, из них более 4,6 млн человек скончались.