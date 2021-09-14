Блинкен: решение о финансовой помощи Афганистану будет зависеть от действий "Талибана"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решения США и Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Он подчеркнул, что будущие отношения талибов с США и другими странами будут полностью зависеть от их поведения и действий. В частности, речь идет о том, будут ли талибы обеспечивать свободу перемещения, а также выполнять свои обещания в сфере борьбы с терроризмом, поддерживать базовые права афганского народа, воздерживаться от расправ с политическими противниками". "На это смотрим не только мы, но и страны по всему миру", - цитирует Блинкена ТАСС.

По его словам, они будут смотреть на то, какие выводы сделают талибы, каким будет их поведение в том, что касается соответствия основным ожиданиям, которые установили США и Запад.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.