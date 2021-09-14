Десятки объектов оштрафованы в Грузии за нарушение ковидных запретов

Специалисты департамента инспекции труда Грузии за период с 10 августа выписали штрафы 60 учреждениям, нарушившим ковид-ограничения, рассказал глава департамента Бека Перадзе в эфире телеканала "Имеди" .

По его словам, за это время было проведено свыше 55 тыс мероприятий, проверки выполнения ограничений устраиваются ежедневно.

"Нарушения некоторых объектов были серьезными, а у многих - повторными, поэтому 35 из них пришлось опечатать", - цитирует Перадзе Sputnik Грузия.

Напомним, из-за четвертой волны коронавируса в Грузии запретили проводить свадьбы, поминки, юбилеи и прочие массовые мероприятия. Рестораны и клубы также не могут работать по ночам. Штраф за первичное нарушение составляет 10 тыс лари (около $3,2 тыс), если оно повторяется, то объект закрывают.