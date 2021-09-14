Цена на газ обновила очередной рекорд

Цена на газ в Европе на закрытии торгов 14 сентября побила очередной рекорд и поднялась до $816 за 1 тыс куб м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $816 за 1 тыс куб м, или 66,765 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Таким образом, цена газа в Европе за день выросла почти на $70 (или на 8,95%), побив рекорд по стоимости газа.

Напомним, этим утром торги начались с $760 за 1 тыс куб м. Фьючерсы на газ в Европе дорожают в течение последнего месяца, рост начался с уровня в $550 за 1 тыс куб м.