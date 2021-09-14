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Узбекистан запустил серийное производство "Спутника V"

Узбекистан запустил серийное производство &quot;Спутника V&quot;

Российская коронавирусная вакцина "Спутник V" запущена в серийное производство в Узбекистане на предприятии Jurabek Laboratories, рассказал начальник отдела маркетинга и продаж компании Азиз Саипов.

"Розлив уже начали. Мы каждую серию отправляем в Россию на контроль. Анализы занимают около трех недель. В РФ и в лаборатории государственного центра (Узбекистана - ред.) параллельно идет контроль", - приводит его слова ТАСС.

Саипов уточнил, что после получения ответов производитель сможет начать отгружать препарат Министерству здравоохранения Узбекистана.

Он добавил, что "Спутник V" собственного производства поступит на внутренний рынок Узбекистана в октябре.

 

 

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Вестник Кавказа

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