Оставленный без присмотра ребенок попал в реанимацию в Байконыре

ЧП произошло с оставшимся без присмотра матери ребенком в Байконыре, об этом рассказали в прокуратуре комплекса "Байконур".

Мама мальчика ушла в магазин, заперев в квартире четверых малолетних детей, но не закрыв балконную дверь.

"После ухода матери четырехлетний ребенок вышел на оставленный открытым балкон, перелез через перила и затем упал на землю", - цитирует сообщение надзорного ведомства Sputnik Казахстан.

Малыш получил травмы, опасные для жизни, но выжил, он находится в реанимации. Его мать стала фигуранткой уголовного дела об оставлении в опасности

Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, ход расследования взят на контроль прокуратуры комплекса.