В Минздраве рассказали, сколько людей с COVID-19 находятся под наблюдением врачей

В России под наблюдением врачей находятся 723 тыс граждан с коронавирусом COVID-19. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что российская система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, хотя большая нагрузка на нее сохраняется. "В первую очередь наша задача - оборвать этот эпидемический процесс. Самый главный и верный путь - это вакцинация населения", - поведал министр.

Мурашко также обратил внимание на то, что обеспечить эпидемическую безопасность граждан нужно до наступления зимних холодов. "Сегодня в Российской Федерации вакцинировано более 46 млн наших граждан", - цитирует министра ТАСС.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 7 176 085 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 418 033 жителя страны, умерли - 194 249.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 225 млн, из них более 4,6 млн человек скончались.