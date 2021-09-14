Агрессивному чиновнику предъявили обвинение в Ереване

Заместитель главы района Кентрон Еревана Армен Азизян обвинен в превышении должностных полномочий, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Напомним, конфликте между начальником отдела градостроительства и землепользования Мануэлом Маргаряном и Азизяном произошел 11 мая, когда последний временно исполнял обязанности главы префектуры вместо ушедшего в отпуск Авета Погосяна.

Примерно в 10:00 Азизян вместе с главным специалистом отдела коммунальных услуг и еще десятью сотрудниками ворвался в кабинет Маргаряна, где применил в отношении него насилие, потребовав освободить занимаемый пост, передает Sputnik Армения.

Агрессивному чиновнику предъявлено обвинение по ч.2 ст.309 (Превышение должностных полномочий) УК Армении. Предварительное следствие окончено, уголовное дело передано в прокуратуру с ходатайством о дальнейшем направлении обвинительного заключения в суд.