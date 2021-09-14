Школьников и студентов займут экскурсиями на время выборов в Ингушетии

Экскурсии по ключевым достопримечательностям и музеям Ингушетии проведут для студентов и школьников, на четыре дня освобожденных от учебы из-за выборов в Госдуму и местный парламент, заявили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Ингушетии в период с 15 по 19 сентября включительно учащихся средне-специальных, общеобразовательных и дошкольных учреждений переведут на воспитательную программу обучения вне стен образовательных заведений", - приводит слова представителя ведомства "Интерфакс".

Он уточнил, что Минобрнауки региона совместно с республиканским избиркомом в рамках соглашения о взаимодействии в период выборов дало рекомендацию устроить для детей и студентов выездные мероприятия, например экскурсии в музеи, походы, спортивные сборы, а также уроки на свежем воздухе.

Министр образования Эсет Бокова пояснила, что воспитательную работу классные руководители перенесут на сентябрь, пропущенные учебные часы восстановят на каникулах.

Все это касается только тех учреждений, где будут открыты избирательные участки, остальные 35 школ продолжат учебу в штатном режиме.