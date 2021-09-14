Лига Конференций: "Алашкерт" потерпел разгромное поражение в Израиле

В Тель-Авиве только что завершилась встреча 1-го тура Лиги Конференций УЕФА между местным "Маккаби" и ереванским "Алашкертом".

Уверенную победу со счетом 4:1 одержали хозяева поля.

Голами в составе "Маккаби" отметились Стипе Перица (13-я минута), Гавриэль Каниховский (32-я), Дан Битон (45+3, с пенальти) и Матан Хозез (72-я). У "Алашкерта" единственный мяч на 17-й минуте записал на свой счет Жозе Эмбало.