В ВОЗ раскритиковали идею паспортов вакцинации для туризма

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ выступает против паспортов вакцинации в качестве условий для путешествий.

"Причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. Это будет инструмент для дискриминации", - отметил Гебрейесус.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос может будет рассмотреть в будущем, когда повысится охват вакцинацией. Поэтому, сказал глава ВОЗ, организация помогает различным странам в вопросе разработки паспортов, чтобы создать единообразную, признаваемую всеми систему.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 225 млн, из них более 4,6 млн человек скончались. В России выявили 7 176 085 случаев заражения.