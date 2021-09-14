Еще одна туристка погибла в результате схода ледника в Карачаево-Черкесии

Число жертв схода ледника в Карачаево-Черкесии выросло до двух, об этом рассказал замначальника Управления КЧР по ГО, ЧС и ПБ Федор Хмыров.

"Была одна погибшая. Когда спасатели подошли оказывать первую помощь, умерла вторая. А третью эвакуируют", - приводит его слова ТАСС.

Хмыров уточнил, что, по всей видимости, причиной смерти второй туристки стали травмы, возможно, у нее началось внутреннее кровотечение.

Напомним, сигнал об обрушении части ледника на Домбае на горном хребте на высоте 2,2 тыс м был получен в 15:11 мск. Под него попали шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, идет спасательная операция.