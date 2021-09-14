Гарибашвили: Саакашвили ведет войну против собственного народа

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшая правящая партия "Единое национальное движение", созданная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, потерпит поражение на выборах в органы местного самоуправления

По словам главы правительства, Саакашвили и его "мафиозная банда" совершили беспрецедентные преступления против грузинского народа. "К сожалению, это продолжается по сей день. Если что-то и происходит сегодня - это прямая информационная психологическая война против нашего народа. Девятый год подряд наш народ терпит эту войну, мерзость, которая исходит от их телекомпаний", - цитирует его "Грузия Online".

Гарибашвили отметил, что это прямая борьба против грузинского народа, государства и церкви, в которой ЕНД снова потерпит поражение 2 октября.

Премьер также акцентировал внимание на том, что после выборов "Грузинская мечта", в чьей победе он не сомневается, даст достойный ответ "всем предателям и всем врагам".

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года.