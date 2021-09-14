Служба госбезопасности Грузии отреагировала на дело о "прослушке священнослужителей"

Служба государственной безопасности Грузии распространила заявление в связи с так называемым делом о "прослушивании священнослужителей" - тайной слежке, которая по данным СМИ, велась за представителями духовенства.

Генеральная прокуратура Грузии сегодня запустила расследование, открыто уголовное дело по статье "Нарушение тайны частной коммуникации".

"Служба государственной безопасности Грузии готова тесно сотрудничать с Прокуратурой Грузии на всех этапах расследования. В объективных интересах ведомства провести комплексное и полноценное расследование, чтобы ответить на все вопросы", - приводит текст заявления СГБ Sputnik Грузия.

Тем не менее, ведомство призвало журналистов и политиков не распространять непроверенную информацию до окончания расследования.