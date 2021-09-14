Российские танкисты провели боевые стрельбы на учениях в Таджикистане

Танкисты военной базы РФ в Таджикистане провели боевые стрельбы из танков Т-72 в ходе учений на горном полигоне "Ляур". Такое сообщение распространило Минобороны России.

В нем говорится, что участники учений отработали такие тактические действия как выход в район боя и переход от обороны к наступлению.

"Наводчики-операторы и командиры боевых машин в сложных условиях горной местности совершенствовали навыки стрельбы из 125-мм автоматической пушки 2А46 по появляющимся и движущимся целям", - цитирует сообщение "Интерфакс".

В министерстве добавили, что во время тренировки экипажи справились с нормативами по подготовке танкового вооружения к стрельбе, поиску огневых позиций, разведке целей и наблюдению за полем боя.