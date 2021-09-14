В Ставрополе сделали выговор грубо нарушившему ПДД водителю автобуса

В Ставрополе оштрафовали водителя автобуса, грубо нарушившего правила дорожного движения. Об этом сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России.

Инцидент произошел на улице Кордон Столбик. Именно там водитель маршрутки проехал перекресток на красный свет.

В ходе проведенной проверки было установлено, что за рулем маршрутки находился житель села Старомарьевского.

В ведомстве отметили, что в отношении мужчины был собран административный материал. Ему выписали штраф и сделал выговор, передает "Ставропольская правда".