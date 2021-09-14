Азербайджанские ковры и текстиль приехали в Россию 14 сен в 18:08 В Москве в Экспоцентре на Красной Пресне состоялось открытие выставки тканей и текстиля Heimtextil Russia, где была представлена продукция из Азербайджана 960 просмотров Видео Россия Азербайджан Культура Общество Азербайджан экспо выставка ковры текстиль Руслан Алиев видеоновости видео Ещё ... Далее В Ставрополе сделали выговор грубо нарушившему ПДД водителю автобуса Ранее Сбербанк не видит "пузыря" на рынке потребкредитов Вестник Кавказа в Telegram Подписаться