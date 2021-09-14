Сбербанк не видит "пузыря" на рынке потребкредитов

Сбербанк не наблюдает никаких признаков усиления рисков на рынке потребительского кредитования, об этом заявил президент - председатель правления организации Герман Греф.

"В текущем режиме мы не видим никаких признаков "пузыря", ключевые метрики об этом, во всяком случае пока, не свидетельствуют", - цитирует его "Интерфакс".

Греф уточнил, что Сбербанк смягчает подходы к уровню одобрения потребительских кредитов, то есть сейчас получить его стало легче, чем раньше.

Глава Сбербанка добавил, что, судя по метрикам, ситуация в этой сфере существенно лучше прогнозов, сделанных в начале года.

Напомним, ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила об обеспокоенности темпами роста потребительского кредитования.