Путин оценил действия правительства в острую фазу пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства и руководством партии "Единая Россия", что Кабмин показал себя с положительной стороны в острой фазе пандемии коронавируса COVID-19.

"Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно. Был налажен эффективный контакт, взаимодействие, ничего не затянули в этом смысле", - отметил глава государства.

При этом он добавил, что ему очень хотелось бы рассчитывать на то, что в будущем и в нормальной ситуации, не связанной ни с какими кризисами, работа будет выстроена именно в таком ключе.

Президент подчеркнул, что в следующем бюджетном цикле важно сохранить макроэкономическую стабильность. "Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав Госдумы. Повторю, здесь крайне важно обеспечить преемственность, слаженную командную работу правительства и парламентских фракций", - цитирует российского лидера ТАСС.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 7 176 085 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 418 033 жителя страны, умерли - 194 249.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 225 млн, из них более 4,6 млн человек скончались.