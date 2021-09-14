Узбекистан передал Афганистану 1,3 тыс тонн гуманитарной помощи

Правительство Узбекистана предоставило Афганистану 1,3 тыс т гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаментов и одежды. Об этом заявил заместитель главы комиссии по культуре "Талибана" (запрещено в России) Ахмадулла Васик.

По данным издания Ariananews, Узбекистан доставил груз по железной дороге через вновь открытый мост "Термез - Хайратон". Как отмечается, помощь будет распределена среди малообеспеченных афганцев по всей стране.

Ранее первый заместитель председателя Сената Узбекистана Садык Сафаев заявил, что в Афганистане необходимо предотвратить гуманитарный кризис. "Для этого мы должны вести дела с реальной властью в стране. Другого пути нет", - приводит его слова Газета.uz.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.