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Таинственный пакет напугал пассажиров Ташкентского метро

Таинственный пакет напугал пассажиров Ташкентского метро

Бесхозный пакет был обнаружен на станции метро "Пахтакор" в Ташкенте, сообщение о ЧП распространила пресс-служба МВД Узбекистана.

Для изучения вызывающего подозрения предмета была создана спецгруппа, проверка прошла по регламенту метрополитена.

В результате было установлено, что владелец пакета - 21-летний житель Кашкадарьинской области - из-за спешки забыл его на станции. Внутри находились личные вещи мужчины, позже он смог их забрать, пишет Sputnik Узбекистан.

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Вестник Кавказа

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