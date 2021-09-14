Таинственный пакет напугал пассажиров Ташкентского метро
Бесхозный пакет был обнаружен на станции метро "Пахтакор" в Ташкенте, сообщение о ЧП распространила пресс-служба МВД Узбекистана.
Для изучения вызывающего подозрения предмета была создана спецгруппа, проверка прошла по регламенту метрополитена.
В результате было установлено, что владелец пакета - 21-летний житель Кашкадарьинской области - из-за спешки забыл его на станции. Внутри находились личные вещи мужчины, позже он смог их забрать, пишет Sputnik Узбекистан.
Вестник Кавказа
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