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Удушье и кашель навалились на воспитанников и взрослых в детсаду на Ставрополье

Удушье и кашель навалились на воспитанников и взрослых в детсаду на Ставрополье

Десятки человек пришлось эвакуировать из детского сада в Минводах из-за ощущения удушья и кашля, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

ЧП случилось на улице Л. Толстого в детском саду "Звездочка".

"На первом этаже трехэтажного здания у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель", - цитирует его РИА Новости.

В общей сложности были эвакуированы 57 детей и 14 взрослых, никто не пострадал.

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Вестник Кавказа

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