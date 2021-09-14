В Москве прошёл торжественный приём Российского еврейского конгресса

13 сентября в Москве в Мемориальной синагоге на Поклонной горе состоялся торжественный прием Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК). На приеме был вручен специальный памятный знак "Тикун Олам". Он был учрежден как знак признательности членам Общественного совета РЕК, внесшим наибольший вклад в благотворительную деятельность организации за прошедший год. В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства, журналисты, научные и общественные деятели.