Голикова сообщила о пособиях на детей до трех лет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что два миллиона семей в России получают ежемесячное пособие на детей до трех лет. Об этом она заявила на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия".

"После рождения ребенка до достижения им трех лет нуждающиеся семьи получают ежемесячное пособие. На сегодняшний день это 2 миллиона семей с общим объемом выплат 152,2 миллиарда рублей", - сказала она.

Также Голикова отметила, что пособие вставшим на учет на ранних сроках беременности получают почти 93 тыс женщин на общую сумму 892 млн рублей.

"С 1 июля беременные женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки и признанные нуждающиеся получают ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума", - сказал она.