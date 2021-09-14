Президент Абхазии поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с днем рождения, ему 14 сентября исполняется 56 лет.

"От имени народа и руководства Республики Абхазия примите искренние поздравления с днем Вашего рождения. <…> Многонациональный народ Абхазии всегда будет помнить Ваш личный вклад в укрепление и развитие дружественных и добрососедских отношений между нашими странами", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте абхазского лидера во вторник.

Бжания пожелал Медведеву "мира, благополучия и крепкого здоровья".

Напомним, 26 августа 2008 года Россия, президентом которой тогда был Дмитрий Медведев, стала первой страной в мире, признавшей Абхазию и Южную Осетию.