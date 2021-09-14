Ученые: от тревоги избавит спорт

Исследователи из Швеции установили, что регулярные занятия спортом снижают риск развития тревоги на 60%, пишет "Популярная механика".

Согласно статистике, около 10% населения Земли страдает от тревожных расстройств. Изучив данные более 400 тыс человек, включая тех, кто принимал участие в крупнейшей в мире гонке на беговых лыжах на длинные дистанции, ученые подтвердили пользу физических нагрузок в борьбе с тревожностью.

"Мы обнаружили, что группа с более физически активным образом жизни имела почти на 60% более низкий риск развития тревожных расстройств в течение периода наблюдения", - сообщил автор статьи Мартина Свенссон. Спорт значительно снижает риск развития тревоги как у мужчин, так и у женщин, подчеркивают исследователи.