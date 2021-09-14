При сходе ледника в КЧР погиб один человек

В результате схода ледника возле поселка Домбай в Карачаево-Черкесии погиб один и пострадали два человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2,2 тыс м пострадала группа туристов из шести человек. Один из них погиб, двое получили травмы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в районе происшествия находились туристы из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.