На выборы в Госдуму приедут 10 наблюдателей из Казахстана

ЦИК Казахстана утвердила кандидатуры наблюдателей для работы на парламентских выборах в России.

"В наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы РФ примут участие 10 представителей Республики Казахстан в составах миссий наблюдателей от СНГ и ШОС, а также по приглашению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", - , сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Среди наблюдателей оказались члены ЦИК Казахстана, а также представители дипломатического корпуса.

Приводится полный список делегатов: Булат Альжанов, Ерлан Дауылбаев, Марат Жундубаев, Сериккали Канаткалиев, Жанбулат Мурзалин, Константин Петров, Сабила Мустафина, Ильяс Турсунбаев, Анастасия Щегорцова и Едиль Хозеулы.

Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября.