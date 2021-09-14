На выборы в Госдуму приедут 10 наблюдателей из Казахстана
ЦИК Казахстана утвердила кандидатуры наблюдателей для работы на парламентских выборах в России.
"В наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы РФ примут участие 10 представителей Республики Казахстан в составах миссий наблюдателей от СНГ и ШОС, а также по приглашению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", - , сообщила пресс-служба Центризбиркома.
Среди наблюдателей оказались члены ЦИК Казахстана, а также представители дипломатического корпуса.
Приводится полный список делегатов: Булат Альжанов, Ерлан Дауылбаев, Марат Жундубаев, Сериккали Канаткалиев, Жанбулат Мурзалин, Константин Петров, Сабила Мустафина, Ильяс Турсунбаев, Анастасия Щегорцова и Едиль Хозеулы.
Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября.
Вестник Кавказа
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