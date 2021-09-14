Зачем Асад тайно приезжал к Путину?

13 августа президент Сирии Башар Асад срочно прилетел в Москву. Почему о его встрече с президентом Владимиром Путиным стало известно лишь на следующий день и о чем важном он мог говорить в Кремле, "Вестник Кавказа" попытался разобраться вместе с экспертом по Ближнему Востоку.

Встречи лидеров России и Сирии всегда проходят в режиме строгой секретности. Если на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко присутствует куча камер и журналистов, проводятся часовые пресс-конференции, то с Башаром Асадом все иначе. В Сирии, конечно, сейчас ситуация не такая, как до ввода туда российских войск, боевики не сидят под Дамаском, но тем не менее врагов у Асада много. Наверняка найдутся злодеи, готовые за щедрое вознаграждение от ЦРУ предпринять на него нападение. Как говорится, "береженого Бог бережет". Понятно, что в России атаковать Асада сложнее, чем на Ближнем Востоке, но и не невозможно. Обратите внимание, как у нас периодически ФСБ предотвращает теракты в Москве, Питере и других городах. Поэтому, как говорится, президенту Сирии лучше геолокацию не включать.

Корни ненависти к нему растут из гражданской войны, которая началась в Сирии на волне "Арабской весны" в соседних странах. В 2011 году оппозиция попыталась свергнуть Асада. Тот жестко подавил протесты, и это вылилось в гражданскую войну, в которой погибли почти полмиллиона человек. В первые годы оппозиция была близка к победе. Ей активно помогали Катар, Саудовская Аравия, Турция, Европа и США - деньгами и оружием. За Асада же вступились лишь иранцы, но их военной помощи оказалось недостаточно. Американцы с британцами летом 2013 года, обвиняя режим в применении химического оружия, хотели нанести авиаудары для смещения сирийского лидера, но не вышло. Во-первых, операцию отклонили в Конгрессе и Палате общин. Во-вторых, в ситуацию вмешался российский МИД. Сергей Лавров предложил посредничество России, чтобы помочь Асаду избавиться от химоружия. Москва сняла с Асада большой груз, спасла его, при этом угроза его свержения сохранилась.

Когда в 2014 году появилась ИГИЛ (организация, запрещенная в России), на Асада начали наступать одновременно и террористы, и вооруженная оппозиция. Тогда Путин принял волевое решение и в сентябре 2015 года отправил российские войска в Сирию. Поначалу Запад смеялся над этой затеей и не верил, что российские пилоты за тысячи километров от родной земли как-то повлияют на ситуацию. Однако в итоге Москва помогла Асаду не только уничтожить ИГИЛ, но и вернуть под свой контроль большую часть сирийской территории. Сейчас вне зоны контроля Асада остаются три крупных региона – Идлиб, Заевфратье и Эт-Танф.

Идлиб и тонкую полосу на севере частично контролируют террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация, запрещенная в России), частично – оппозиция. Что касается нефтяных территорий за Евфратом, то здесь владычествуют курдские боевики из YPG, а их прикрывают американцы. Эт-Танф на границе Ирака и Иордании тоже под оппозицией, и их тоже поддерживают Штаты. Башар Асад, безусловно, доволен российской поддержкой, но ситуация, когда он не может контролировать всю страну, мягко говоря, его нервирует. Если исходить из этого контекста, можно выделить следующие причины визита Асада к Путину.

Во-первых, так Асад поддерживает тесные связи с Россией. Его режим находится под санкциями ("Закон Цезаря"), и Москва Сирии очень нужна для поддержания экономического существования. В прошлом году Россия выделила $1 млрд на гуманитарные цели и восстановление разрушенных городов в Сирии. Вторая причина в том, что Асад таким образом видится с лидером одного из центров силы, что позволяет ему поднять свой рейтинг и показать себя в качестве рукопожатого политика. В-третьих, Россия позволяет Асаду немного снизить гиперзависимость от главного спонсора, то есть Ирана. В-четвертых, недавно на юге Сирии, в провинции Даръа вспыхнули стычки правительства с оппозицией. Этот кризис удалось разрешить при поддержке России.

Нельзя исключать, что на переговорах с Путиным Асад снова мог поднять тему возвращения Идлиба и Заевфратья под контроль Дамаска. Насколько выполнима эта задача, сказать сложно, ведь после последней попытки правительственных войск Сирии взять Идлиб жесткий отпор им дала Турция. Зимой-весной 2020 года чуть не началось противостояние турецких и российских военных, однако мудрым политикам Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось разрешить кризис, обеспечить режим прекращения огня и создать в Идлибе коридор безопасности. Теперь, чтобы взять регион, Асаду нужно пройти через турецких солдат, а это чревато большой войной.

Эксперт по региону, востоковед Дмитрий Дыкань полагает, что тянуть с Идлибом Асад не будет, и, возможно, скоро он снова возьмется за старое. "Путин и Асад затрагивали ситуацию в Идлибе. Все мы знаем, что она непростая, поскольку в провинции сохраняются очаги террористов. А как вести военные действия в густонаселенном городе? Это очень тяжелый, витиеватый вопрос. Едва ли у кого-то будет четкий и ясный ответ. Но если ранее российская сторона не совсем выступала за наступление сирийской стороны на Идлиб, поскольку хотела избежать излишней конфронтации с турецкой стороной, то теперь Москва и Дамаск приходят к тому, что ждать больше не стоит. Иначе можно ждать вечно. Поэтому, скорее всего, мы станем свидетелями новой эскалации в течение недели-двух или месяца. Со своей стороны Россия займется поставками современных вооружений в Сирию и отправит специалистов, которые будут обучать, как их использовать", - прокомментировал Дыкань.

На возможную, пускай опасную войну в Идлибе намекает и то, что недавно ВКС России нанесли очередной удар по боевикам в этой провинции. Что касается ситуации за рекой Евфрат, то она не лучше. Тут войскам Асада придется иметь дело с американским спецназом. Поэтому остается надеяться, что после Афганистана США решатся уйти и из Сирии. Учитывая, что Анкара тоже хочет эвакуации Пентагона из Сирии, наверно, России и Асаду было бы разумно пока не ссориться с Турцией, чтобы вместе с ней выдавить из Заевфратья американцев. А уже потом можно подумать, что делать дальше с Идлибом.