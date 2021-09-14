Путин сообщил, что заставило его уйти на самоизоляцию
Президент России Владимир Путин сообщил о том, что длительное время общался с заболевшим коронавирусом человеком.
Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с правительством РФ и руководством партии "Единой России".
Путин также сообщил о том, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, в том числе тот, кто вакцинировался."Он был вакцинирован, у него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, по-моему, (через) три дня после ревакцинации заболел", - пояснил глава государства.
Также Путин отметил, что у него по-прежнему сохраняются высокие титры антител после вакцинации.
Вестник Кавказа
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