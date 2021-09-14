В Москве объяснили появление в метро надписей на таджикском и узбекском языках

В столичном департаменте транспорта пояснили, что надписи на таджикском и узбекском на некоторых станциях метро призваны упростить передвижение по Москве мигрантов.

Указатели на таджикском и узбекском языках появились в понедельник на станциях "Прокшино" и "Лесопарковая" - от них ходят автобусы в миграционный центр в подмосковном Сахарово.

"Наша задача - делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках", - рассказали в ведомстве, пишет РБК.