В Москве объяснили появление в метро надписей на таджикском и узбекском языках
В столичном департаменте транспорта пояснили, что надписи на таджикском и узбекском на некоторых станциях метро призваны упростить передвижение по Москве мигрантов.
Указатели на таджикском и узбекском языках появились в понедельник на станциях "Прокшино" и "Лесопарковая" - от них ходят автобусы в миграционный центр в подмосковном Сахарово.
"Наша задача - делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках", - рассказали в ведомстве, пишет РБК.
Вестник Кавказа
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